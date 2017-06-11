Mardin'de kayyum Uğur Kaymaz'ın heykelini kaldırdı

Kızıltepe İlçesi'nde 12 yaşındaki Uğur Kaymaz, 12 Kasım 2004 tarihinde babası Ahmet Kaymaz'la birlikte evlerinin önünde polislerle çıkan çatışmada öldü.

12 yaşında vücuduna aldığı 13 kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kaymaz adına Belediye tarafından 4 Ağustos 2009 tarihinde Kızıltepe Meydanı'ndaki bulvara, Uğur Kaymaz’ın adı verilip, avuçlarında güvercin bulunan 2 çocuk heykeli dikildi.

KAYYUM HEYKELİ KALDIRDI

Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Belediye Başkanı İsmail Asi'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasıyla Kızıltepe Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Kaymakam Ahmet Odabaşı'nın talimatıyla Uğur Kaymaz'ın heykeli dün akşam saatlerinde Belediye ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında yerinden sökülülerek kaldırıldı.

AİHM, KAYMAZ DAVASINDA TÜRKİYE'Yİ MAHKUM ETMİŞTİ

Kızıltepe'de babası Ahmet Kaymaz ile birlikte yaşamını yitiren 12 yaşındaki oğlu Uğur Kaymaz'ın öldüğü çatışma kamuoyuna '2 terörist öldürüldü' diye resmi açıklama ile duyurulmuştu. Daha sonra 4 polis hakkında açılan kamu davası güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'de görülmüş ve mahkeme 4 polisi meşru müdafaadan beraat ettirmişti. Beraat kararı Yargıtay tarafından da onanınca, iç hukuk yolları tüketilerek aile tarafından dava AİHM'e taşınmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki dava da ise, Türkiye'yi Kaymaz davasında yaşam hakkını ihlal etmekten muhkum edilmişti.



























