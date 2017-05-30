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Mardin'de polis aracına bombalı saldırı: 2 polis yaralı

Kızıltepe ilçesinde devriye gezen zırhlı polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada, 2 polis yaralandı.

30.05.2017 - 22:55
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Mezopotamya Mahallesi'nde, saat 22.05 sıralarında devriye gezen zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, araç içerisinde bulunan 2 polis yaralandı. Patlama haberinin duyulması üzerine Mezopotamya Mahallesi'ne destek kuvvet ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Mardin'de polis aracına bombalı saldırı: 2 polis yaralı

Patlamada yaralanan 2 polis, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis zırhlı aracının geçişi sırasında patlayıcının atılma suretiyle mi yoksa, daha önce yola tuzaklandığı konusu ile patlayıcının cinsi ile ilgili araştırmasını sürdürüyor.  

Mardin'de polis aracına bombalı saldırı: 2 polis yaralı

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