Mardin'de sis etkili oldu

Türkiye'nin bir çok bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar, Güneydoğu'nun bazı il ve ilçelerinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Mardin'de, dünden beri etkisini sürdüren sağanaktan dolayı, rögarların da tıkanmasıyla yollar suyla doldu.

SU BASKINLARI

Yolda araçlar, kaldırımda da vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarında su baskınları yaşandı. Belediyenin itfaiye ve diğer ekipleri su tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ 100 METRE

Kent merkezinde dün geceden etkili olan yağmur yağışı ile birlikte bu sabahtan itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü.

METEOROLOJİ UYARDI: YAĞIŞLAR SÜRECEK

Şehir içi ulaşımını sağlayan araç sürücüleri yollarda zor durumda kaldı. Sürücüler, sis farları yardımı ile seyehat ederken, özellikle Mardin- Diyarbakır ve Mardin- Midyat karayollarının büyük bölümünde yoğun sis nedeniyle sürücüler düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sağanağın aralıklarla etkisini göstereceğini bildirdi.