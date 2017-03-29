Mardin'de Şubat ayında 558 konut satıldı

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye genelinde 2017 yılı Şubat ayında 101 468 konut satıldı. 558 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,5'i Mardin'de gerçekleşti.

İSTANBUL'U ANKARA İZLEDİ

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 274 konut satışı ve yüzde 11,1 pay ile Ankara, 6 bin 290 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 27 konut ile Şırnak oldu. Tekirdağ 2 bin 500 konut satış (yüzde 2,5) ile en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 9. sırada yer aldı.