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Mardin'de Şubat ayında 558 konut satıldı

TÜİK verilerine göre, 2017 yılı Şubat ayında Mardin'de 558 konut satışı gerçekleşti.

29.03.2017 - 16:52
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TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye genelinde 2017 yılı Şubat ayında 101 468 konut satıldı. 558 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,5'i Mardin'de gerçekleşti.

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Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 274 konut satışı ve yüzde 11,1 pay ile Ankara, 6 bin 290 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 27 konut ile Şırnak oldu. Tekirdağ 2 bin 500 konut satış (yüzde 2,5) ile en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 9. sırada yer aldı.

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