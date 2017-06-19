Mardin'de tarım işçilerini taşıyan iki kamyonet çarpıştı

Mardin-Midyat karayolunda bulanan Duzova Mahallesi yakınlarında bu sabah meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Mehmet Alkan yönetiminde ve tarım işçilerini taşıyan 47 IB 588 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen yine tarım işçilerini taşıyan 44 yaşındaki Yusuf Akpınar yönetimindeki 35 HB 3927 plakalı kamyonet iddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı. Yaralaılar Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yaralı yakınları hastaneye akın etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

















