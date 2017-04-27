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Mardin'deki terör saldırısının faili İzmir'de yakalandı

Geçen yıl düzenlenen ve 4 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı terör saldırısının faili, İzmir'in Çeşme ilçesinde gözaltına alındı

27.04.2017 - 17:09
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Mardin'deki terör saldırısının faili İzmir'de yakalandı

Mardin'in Savur ilçesinde, 15 Nisan 2016'da 4 askerin şehit düştüğü, 2 askerin yaralandığı terör saldırısının faili olduğu iddia edilen PKK üyesi, İzmir'in Çeşme ilçesinde yakalandı.

ÇEŞME'DE OLDUĞU BİLGİSİ GELDİ

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl 15 Nisan'da Savur'da düzenlenen, 4 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı terör saldırısının failinin Çeşme'de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlı S.D'nin (17) Germiyan Mahallesi'nde bir restoranda çalıştığını tespit eden ekipler, iş yerine ait işçilerinin kaldığı barakaya operasyon düzenledi.

Operasyonda S.D. gözaltına alındı.

PARMAK İZİ UYUYOR

Bu arada, S.D'nin parmak izinin, Savur'da askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcıdakiyle eşleştiği öğrenildi.

Zanlı, Mardin'den gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

OLAY

Mardin'in Savur ilçesinde geçen yıl 15 Nisan'da meydana gelen olayda, yola döşenen el yapımı patlayıcının Taşlık ve Yazır köyleri arasında devriye görevi yürüten güvenlik güçlerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

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