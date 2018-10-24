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Mardin'e kültürel ziyaretçi sayısında artış

Güven ve huzurun sağlandığı Mardin'i, 10 ayda yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret etti.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 12:11..
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Dinlerin, dillerin ve kültürlerin yüzyıllardan beridir iç içe ve kardeşçe yaşandığı, taşların oya gibi işlendiği, tarihi camileri, medreseleri, manastırları ve antik kentleriyle son yılların gözde şehri Mardin, turizmin tercih edilen mekanları arasında yerini aldı.

ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ

Yatılı ve günübirlik gelen misafirlerle eski günlerine kavuşan kentte, oteller rezervasyon taleplerine yetişemiyor. 10 aydır, şehre gelen turist sayısı yaklaşık 3 milyonu buldu.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, terörle mücadelede vatandaşların sabrederek kendilerine dua ettiğini, son 2 yıldır kente huzur ve güvenin hakim olduğunu belirtti.

Mardin'e kültürel ziyaretçi sayısında artış

OTELLER DOLDU

Otellerde yer kalmadığından bahseden Mustafa Yaman, "Hafta sonları bütün yataklı tesisler dolu. Şu ana kadar yatılı gelen misafir sayımız da 400 bini aştı. Günübirlik gelen ise 2 milyonun üzerinde. Yatılı ve günübirlik gelenlerle birlikte yaklaşık 3 milyon turist Mardin'i ziyaret etti. Yıl sonuna kadar bu rakamın daha da artacağını biliyoruz. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre ekim ayında bütün oteller doldu. Oteller gelen rezervasyonları karşılayamıyor. Mardin, son 1,5 yıldır Türkiye'de merak edilen ve gezilmek istenen şehirler arasında yer alıyor. Hedefimiz daha yüksek rakamlar" dedi.

 

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