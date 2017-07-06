Mardinli işkenceci baba İbrahim Tatlıses'i kızdırdı

Mardin'in Artuklu ilçesinde bağlı Akıncılar köyünde yaşayan 72 yaşındaki S.A., 8 yaşındaki oğlunu iple bağlayıp ıslattıktan sonra dövmeye başladı.

Komşular tarafından görüntülenen vahşi olaydan sonra jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen ekipler işkenceci babayı gözaltına aldı. Hakim karşısına çıkarılan S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYNI ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN

İşkenceci babanın görüntüleri, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i oldukça kızdırdı. Instagram hesabından yaşananlara tepki gösteren Tatlıses, "Allah seni bildiği gibi yapsın, terbiyesiz adam! Sayın hakimim aslında kendisinin mapus damında değil de o küçük bebeye yaptığı şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. Çünkü bu ahlaksızlara, vicdansızlara böylesi layıktır!





BİN BETERİNİ YAŞASIN

Sayın hakimin bu iğrençliğe, çirkinliğe tanık olan vicdanlar ancak bu şekilde rahatlıyacaktır! Dilerim yaptığının bin beterini yaşasın!!"

Oğluna işkence yapan 72 yaşındaki adam tutuklandı VİDEO



