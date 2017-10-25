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Maria Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko

ABD'ye bağlı Porto Riko'da maria kasırgasının izleri havadan görüntülendi.

25.10.2017 - 15:17
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Geçtiğimiz ay ABD, iklim olayları ile adeta kıyamet senaryolarını yaşadı. Porto Riko kıyılarını vuran Maria kasırgası ise bölgeyi savaş alanına çevirdi. Maria sonrası bölge ilk kez havadan görüntülendi.

SAVAŞ ALANINA DÖNEN BÖLGEDE BÜYÜK YIKIM

Havadan kameralı drone ile çekilen görüntülerde bölgenin büyük bir yıkım yaşadığı görülüyor. Savaş alanına dönen bölgede yerleşim yerlerinin tamamen yıkıldığı görülürken, hiçbir yaşam izinin kalmadığı Porto Riko İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan hayalet kentlere döndü.

Maria Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko

Maria kasırgasının bilançosu havadan görüntülendi VİDEO

Bölgenin enerjisini sağlayan güneş panelleri ve rüzgar santrallerinde büyük bir yıkım olduğu görülürken Porto Riko'da elektrik krizinin yaşandığı belirtildi. ABD'ye bağlı özerk ada olan Porto Riko'nun yeniden imarı için yüz milyarlarca dolarlık bir fatura çıkartıldı.

Maria Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko

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