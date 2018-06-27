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Market sırasındaki cüzdan hırsızlığı kamerada

İzmir'de süpermarkette kasada ödeme yaptığı sırada bir kadının düşürdüğü cüzdan, sırada bekleyen başka bir kişi tarafından çalındı.

İHA | 27.06.2018 - 17:04..
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Konak ilçesinde süpermarkette alışveriş yapan F.Y.’nin (40) düşürdüğü cüzdan, ödeme yapmak için arkasında sıra bekleyen bir kişi tarafından çalındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Yaşanan hırsızlık olayı süpermarketin güvelik kameralarına yansıdı.
Bir süre sonra çantasına baktığı sırada cüzdanını bulamayan F.Y., polise giderek şikayetçi oldu. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Market sırasındaki cüzdan hırsızlığı VİDEO

600 LİRA VE 50 DOLAR VARDI

Talihsiz kadının cüzdanında 600 Türk Lirası ve 50 dolar para ile birlikte banka kartlarının olduğu öğrenildi.

Market sırasındaki cüzdan hırsızlığı kamerada

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