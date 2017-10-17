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Marketçiye cinsel istismardan 52 yıla kadar hapis istemi

Avcılar'da market sahibi D.C.'nin, aynı mahallede oturan iki küçük kız kardeşe cinsel istismardan bulunduğu tespit edildi.

17.10.2017 - 12:44
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Marketçiye cinsel istismardan 52 yıla kadar hapis istemi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Avcılar'da market sahibi D.C., 7 yaşındaki H.T.'ye 5-6 kez cinsel istismarda bulundu.

REHBER ÖĞRETMENİNE ANLATTI

H.T. de  olayı okuldaki rehber öğretmenine anlattı. Okul idaresinin yaptığı ihbar sonrasında şüpheli D.C. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın başlatılmasının ardından şüpheli D.C.'nin, H.T.'nin 11 yaşındaki ablası  N.T.'ye de farklı zamanlarda 5-6 kez cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

MAĞDURA KEK VE ÇİKOLATA VERMİŞ

İddiaya göre, market sahibi D.C., mağdur H.T.'ye her istismar olayı öncesinde kek-çikolata gibi yiyecekler verdi ve sonrasında da olanları kimseye anlatmamasını söyledi.  Gözaltına alınan şüpheli D.C. ise hakkındaki suçlamaları reddetti. D.C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

52 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede,  D.C. hakkında iki kez “Zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan 52 yıla kadar hapsini istedi. İddianame kabul edildi, D.C. önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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