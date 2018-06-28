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Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Dün yaşanan sağanak yağışın ardından bugün de bölgede, aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA | 28.06.2018 - 09:59..
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Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

EDİRNE VE KIRKLARELİ ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ OLACAK

Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı, rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu illerde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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