Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde, Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olacağını duyurdu.

Öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile zamanla Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının bölgede mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.