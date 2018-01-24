Marmara'da kar yağışı beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, Sakarya ve Kocaeli civarlarında kar yağışı beklediklerini ancak Marmara'da kar yağışısı beklmediklerini vurguladı.

Kocaeli’nde yoğun kar yağışı VİDEO





"MARMARA'DA KAR BEKLEMİYORUZ"

Kocaman, önümüzdeki 3 gün boyunca havanın soğuk olacağı bilgisini vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akşam 1-2, gündüzleri ise 4-5 derece civarında sıcaklıklar bekliyoruz. Bu sürede hafif yağışlar var. Kuzey bölgelerde ve yükseklerde karla karışık yağmur, şehirler ve aşağı kesimlere yağmur şeklinde bekliyoruz. Marmara'da kar beklenmiyor. Bölgenin sahillerinde ve şehir merkezlerinde yağmur, yüksek alanlara karla karışık yağmur beklentimiz var. Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya'da ve Batı Karadeniz bölümünde sahillerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar bekliyoruz."