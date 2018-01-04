Marmaray yolcularına çorba ikramı

İstanbul'un Zeytinburnu Belediyesi, soğuk kış gününde sabahın erken saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlara dumanı üstünde tüten sıcak çorba ikram etti.

3 BİN KİŞİYE SICAK ÇORBA VE EKMEK

Sabah saatlerinde Marmaray Kazlıçeşme durağının önünde kurulan stantlarda 3 bin kişiye sıcak çorba ve ekmek ikram edildi. Sabahın erken saatinde kahvaltı yapma imkanı bulamadan yollara düşen vatandaşlar da ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Marmaray yolcularına sıcak çorba molası VİDEO