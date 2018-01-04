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Marmaray yolcularına çorba ikramı

Sabahın erken saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Marmaray Kazlıçeşme istasyonu önünde Zeytinburnu Belediyesi’nin sürpriziyle karşılaştı.

İHA | 04.01.2018 - 13:52..
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İstanbul'un Zeytinburnu Belediyesi, soğuk kış gününde sabahın erken saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlara dumanı üstünde tüten sıcak çorba ikram etti.

Marmaray yolcularına çorba ikramı

3 BİN KİŞİYE SICAK ÇORBA VE EKMEK

Sabah saatlerinde Marmaray Kazlıçeşme durağının önünde kurulan stantlarda 3 bin kişiye sıcak çorba ve ekmek ikram edildi. Sabahın erken saatinde kahvaltı yapma imkanı bulamadan yollara düşen vatandaşlar da ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Marmaray yolcularına sıcak çorba molası VİDEO

Marmaray yolcularına çorba ikramı

Marmaray yolcularına çorba ikramı

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