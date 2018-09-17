Marmaray'da Halkalı-Gebze arası ray bağlantısı tamam

Türkiye'nin ve mega kent İstanbul'un önemli ulaşım projelerinden Marmaray'ın Halkalı-Gebze arasında işletilmesinin başlamasına artık sayılı günler kaldı.

MARMARAY TRENİ PENDİK'TE

Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşmesi arasında çalışan Marmaray treni, deneme amaçlı Halkalı-Gebze arasında gece saatlerinde sefer düzenliyor. Sosyal medyada ise Pendik'ten paylaşılan Marmaray treni fotoğrafı büyük heyecan uyandırdı.

ARALIK SONU AÇIKLACAK

Marmaray hattında şu anda ray bağlantıları tamamlandı. Trenler ise 2018 yılı Aralık ayı sonunda Halkalı-Gebze arasında yolcu taşımaya başlayacak.



Twitter: Yusuf Akbaba @ssysfakb

SİNYALİZASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Marmaray'da 10 vagonlu setlerle seferler düzenleniyordu, ardında da 5'li setlerle seferlere devam edildi.

5'li setlerle gündüz saatlerinde tren seferleri devam ederken, 10'lu setler ise gece saatlerinde sinyalizasyon ve diğer çalışmalar için Halkalı-Gebze arasında kontrollü olarak sefer düzenliyor.