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Marmaris'te FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ'den aranan 11 kişi, yanlarındaki 9 çocuk ile Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalandı.

07.11.2017 - 09:39
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Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek jandarma ve sahil güvenlik ekipleriyle irtibata geçti.

Sahil Güvenlik ekipleri, Turunç Mahallesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışan bir tekneye dur çağrısı yaptı.

20 KİŞİ YAKALANDI

Uyarılara uymayan tekne ile sahil güvenlik ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Tekne, bir süre sonra yakalanarak limana yanaştırıldı. Karada bekleyen jandarma ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, 9'u çocuk 20 kişi ile 2 tekne çalışanını yakaladı.

3 FETÖ'CÜ KAÇTI

FETÖ/PDY mensubu 3 kişi ise, karaya çıktıktan sonra kaçarak izlerlerini kaybettirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphelileri Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne teslim etti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yakalanan kaçaklardan S.Ç. (30), R.Ç. (33), G.Ö. (34), N.Ş. (32), İ.Ş. (33), B.Ö. (34), S.S. (38), S.S. (32), K.D. (40), T.T. (33) ve M.T. (33) gözaltına alındı.

FETÖ'CÜ HAKİM

Eski hakim olduğu öğrenilen T.T. ile eşi eski savcı M.T.'nin Karabük'te görev yaptıkları esnada FETÖ/PDY kapsamında önce açığa alındıkları, ardından ihraç edildikleri öğrenildi.

BYLOCK KULLANICILARI

Şüphelilerden S.S, K.D, R.Ç, İ.Ş, B.Ö, G.Ö. ve N.Ş.'nin üzerinden sahte kimlik ile pasaport çıktı. Bu kişilerin İzmir, Balıkesir, Burdur ve Aydın şehirlerinde haklarında yakalama kararı bulunduğu ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullanıcısı oldukları öne sürüldü.

GEMİ KAPTANI GÖZALTINA ALINDI

FETÖ/PDY mensubu kişileri yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçirmeyi planladığı tespit edilen gemi kaptanı Y.B.H. (52) ile O.A. (31) ifadesi alınmak üzere Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'ndan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne getirildi.

Doktor raporları alınan 11 kişi ile 2 organizatörün sorguları halen devam ediyor. Ele geçirilen tekne inceleme yapılmak üzere Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na çekildi.

Polis, FETÖ/PDY mensubu kişileri yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçırmaya çalışan şebekenin üyesi oldukları tespit edilen 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

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