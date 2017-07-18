İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hatipirimi Mahallesi'ndeki 20 odalı bir apart otelde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Saat 02.00 sıralarında otele operasyon düzenleyen polis, fuhuş yaptıkları belirlenen Kırgızistan vatandaşı T.B. (23) ve B.D. (44) ile kadınlarla birlikte olduğu belirlenen C.Y. (27) ve H.Y.'yi (23) gözaltına aldı.

"ZORLA FUHUŞ YAPTIRDILAR"

Kırgızistan vatandaşı iki kadın verdikleri ifadede, Marmaris'te ev ve iş yeri temizliği için 'Maya' adlı bir kadın aracılığıyla ülkelerinden geldiklerini ve zorla fuhuş yaptırıldıklarını iddia etti.

Marmaris'te fuhuş operasyonu VİDEO

PARA CEZASI KESİLDİ, SERBEST KALDILAR

Yabancı uyruklu kadınlarla birlikte olan C.Y. ve H.Y., emniyetteki işlemler ardından 250'şer lira idari para cezası kesilip serbest bırakıldı. Doktor kontrollerinde bir bulaşıcı hastalığı olmadığı belirlenen iki kadın, fuhuş yaptıkları iddiasıyla sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.





