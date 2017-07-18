taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.217
USD
3,5226
EURO
4,0649
ALTIN
140,18
PETR
48,4900

Marmaris'te fuhuş operasyonu

Marmaris'te Kırgızistan vatandaşı 2 kadının da aralarında bulunduğu toplam 4 kişi fuhuş suçundan gözaltına alındı.

18.07.2017 - 06:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hatipirimi Mahallesi'ndeki 20 odalı bir apart otelde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Marmaris'te fuhuş operasyonu

GÖZALTINA ALINDILAR

Saat 02.00 sıralarında otele operasyon düzenleyen polis, fuhuş yaptıkları belirlenen Kırgızistan vatandaşı T.B. (23) ve B.D. (44) ile kadınlarla birlikte olduğu belirlenen C.Y. (27) ve H.Y.'yi (23) gözaltına aldı.

"ZORLA FUHUŞ YAPTIRDILAR"

Kırgızistan vatandaşı iki kadın verdikleri ifadede, Marmaris'te ev ve iş yeri temizliği için 'Maya' adlı bir kadın aracılığıyla ülkelerinden geldiklerini ve zorla fuhuş yaptırıldıklarını iddia etti.

Marmaris'te fuhuş operasyonu VİDEO

Marmaris'te fuhuş operasyonu

PARA CEZASI KESİLDİ, SERBEST KALDILAR

Yabancı uyruklu kadınlarla birlikte olan C.Y. ve H.Y., emniyetteki işlemler ardından 250'şer lira idari para cezası kesilip serbest bırakıldı. Doktor kontrollerinde bir bulaşıcı hastalığı olmadığı belirlenen iki kadın, fuhuş yaptıkları iddiasıyla sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Marmaris'te fuhuş operasyonu

Marmaris'te fuhuş operasyonu

İlginizi Çekebilir
CHP'li Mezitli Belediyesi bedava Atatürk büstü dağıtıyor
Mersin'deki Mezitli Belediye Başkanı, Atatürk'ün unutulmaması için kentteki tüm sitelere Atatürk büstü verme kararı aldı.
Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar
Ahmet Hakan, 15 Temmuz ile Milli Mücadele dönemini karşılaştıran Kadir Mısıroğlu'na sert tepki gösterdi.
İçtüzük değişikliği için 4 madde komisyonda kabul edildi
TBMM Anayasa Komisyonunda, Meclis İçtüzük değişikliğine ilişkin AK Parti ve MHP'nin ortak teklifinin 4 maddesi kabul edildi.
Birinci dereceye yükselen hakim ve savcılar belirlendi
HSK kararı ile 15 hakim, 7 savcı, 7 idare mahkemesi başkanı ve bir vergi mahkemesi başkanı birinci dereceye yükseltildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

52
Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

60
Firari sanal kumar kralı Sivas'ta yakalandı

Firari sanal kumar kralı Sivas'ta yakalandı

7
Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

53
Ukrayna'ya giden Türk tatilcinin talihsizliği

Ukrayna'ya giden Türk tatilcinin talihsizliği

19
Ebru Şallı genç iş adamıyla aşk yaşıyor

Ebru Şallı genç iş adamıyla aşk yaşıyor

17
Galata Kulesi, kırmızı beyaza büründü

Galata Kulesi, kırmızı beyaza büründü

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM