taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.858
USD
3,8350
EURO
4,5439
ALTIN
155,96
PETR
63,8100

Marmaris'te geri dönüşüm ve çöp kutularını parçaladılar

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalan Mahallesi ve Datça karayolunda orman yollarındaki geri dönüşüm ve çöp kutuları parçalandı, içi boşaltıldı.

DHA | 20.12.2017 - 12:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Marmaris-Datça karayolu ve Armutalan Mahallesi'ndeki orman yolları moloz çöplüğüne döndü. Karayolu kenarına ve orman içlerine kimliği belirsiz kişiler tarafından inşaat molozları ve ev eşyaları konulurken, geri dönüşüm kutuları da parçalandı, içi boşaltıldı. Seyir Tepesi Mevkii'nde manzara seyretmeye gelen vatandaşlar yaşanan doğa katliamını ihbar etti. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, 8 kilometre uzunluğundaki karayolunu ve ormanlık alanlardaki çöpleri temizledi. Altı saat süren temizlik sonunda 18 traktör römorku inşaat molozu, ev eşyaları ve çeşitli çöpler toplanarak katı atık tesisine gönderildi.

Marmaris'te geri dönüşüm ve çöp kutularını parçaladılar

"50 LİRA İÇİN DOĞAYI KİRLETİYORLAR"

Marmaris Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, karayolları kenarları ve orman içlerinden belediye ekiplerinin sorumlu olmadığını belirterek, "Ancak bu kirliliği görünce vicdanen müdahale ediyoruz. Her turizm sezonu sonunda bu doğa katliamı ile karşı karşıya kalıyoruz. Evlerinden ve işletmelerinden çıkan molozları gece vakti kimseye görünmeden ormanlık alanlar ile karayolları kenarlarına atıyorlar. Çöplerini katı atık tesisine götürdüklerinde kamyon başı 50 lira ücret alınıyor. Bu parayı vermemek için doğayı kirletiyorlar" dedi. Belediye ekiplerinin çöpleri temizleyeceğini söyledi.

Marmaris'te geri dönüşüm ve çöp kutularını parçaladılar

"PARÇALAMAYIN DİYE YAZI MI YAZALIM"

Ünlü, asıl üzüldükleri konunun ise geri dönüşüm ile çöp kutularının parçalanarak tepeden aşağıya atılması olduğunu belirterek, "Neden bu yapılır, amaç nedir bilemiyorum. Bizler şimdi kendimizi sorgulamaya başladık. Acaba çöp kutularının üzerine parçalamayın, aşağı atmayın yazıları mı yazsak da insanlarımızı daha duyarlı hale getirsek. Önümüzdeki günlerde bu geri dönüşüm kutularının üzerine 'Parçalamayın' yazısı yazacağız. Bizler, Milli Parklar ve Orman Müdürlüğü sorumluluğundaki alanları korumak için seferber olduk. Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise, orman yollarına moloz ve çöplerin gece saatlerinde döküldüğünü, bunun takibinin zor olduğunu belirtti.

Marmaris'te geri dönüşüm ve çöp kutularını parçaladılar

Marmaris'te geri dönüşüm ve çöp kutularını parçaladılar

Marmaris'te geri dönüşüm ve çöp kutularını parçaladılar

İlginizi Çekebilir
PKK’nın hain planı engellendi
Siirt’te terör örgütü PKK mensuplarınca eylem yapmak amacıyla kazıldığı belirlenen tüneller bulundu.
Sokakta terk edilmiş bebek bulundu
Sivas'ta tedavi altına alınan ve 1 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mobilyanın yeni trendi modern şark köşesi
Dekorasyon dünyası sürekli olarak değişse de şark köşeleri popülerliğini yitirmiyor.
Vasip Şahin yılın fotoğrafı oylamasına katıldı
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

440
Emrah botoks yaptırdı

Emrah botoks yaptırdı

118
Yunan Bakan'ın provokasyonu: Gelin alın adaları

Yunan Bakan'ın provokasyonu: Gelin alın adaları

145
ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

112
İsrailli Bakan'dan Filistin kahramanına küstah sözler

İsrailli Bakan'dan Filistin kahramanına küstah sözler

147
Hüseyin Çapkın'ı eşi karşıladı

Hüseyin Çapkın'ı eşi karşıladı

90
Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

145
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM