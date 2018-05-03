Marmaris'te köpekler zehirlenerek öldürüldü

İlçeye bağlı Hisarönü Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli turizmci Nihat Mıstacaoğlu , bir süre önce Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağından Rottoweiler cinsi Şila ve Zeytin ismini verdiği iki köpek sahiplendi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kısa zamanda köpeklerle dostluk kuran Mıstacoğlu, akşam üzeri köpekleri Şila ve Zeytin’i bahçede cansız buldu ve hemen veteriner çağırdı. Ağızlardan kan ve köpük gelen köpekler veterinerin tüm çabalarına rağmen acı çekerek can verdiler.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede evin bahçesinde et parçalarının içerisine konulmuş zehir bulundu. Jandarma köpeklerin zehirlenme ihtimali üzerinde duruyor.

"BUNU YAPANLAR İNSAN OLAMAZ"

Yeni sahiplendiği iki köpeği Şila ve Zeytin’i kaybetmenin acısını yaşayan Nihat Mıstaçoğlu, "Bunu yapanlar insan olamaz. Barınaktan sahiplenip evde beslemeye başlamıştım. İkisi de çok sevimliydi. İstanbul’dan döndüğüm gün acı haberlerini almak beni gerçekten derinden üzdü. Şüphelilerin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istiyorum. Artık hayvan katliamlarının bir an önce durdurulması için gerekli yasanın vakit kaybetmeden çıkarılması gerekli. Yoksa bu tür katliamlar devam edecek ve hasta ruhlu insanlar toplum içinde yaşamamalı” dedi.