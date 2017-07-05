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Marmaris'te otele fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Marmaris'te, bir otele düzenlenen fuhuş operasyonunda, Rus, Gürcü ve Azeri 3 kadının da aralarında bulunduğu toplam 5 kişi gözaltına alındı.

05.07.2017 - 16:46
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemal Elgin Bulvarı'ndaki üç yıldızlı bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Otele operasyon düzenleyen polis, fuhuş yaptıkları belirlenen Gürcistan uyruklu T.G. (38) ve Rusya uyruklu G.A. (34), kadınlarla birlikte olan A.Ç. (40) ve D.I. (45) ile fuhşa aracılık yapan 'Nurdan' takma adlı Azerbaycan uyruklu N.R.'yi (46) gözaltına aldı.

ZORLA FUHUŞ İDDİASI

Şüphelilerden G.A., polisteki ifadesinde N.R.'nin kendisine zorla fuhuş yaptırdığı iddia etti. T.G.'nin ise turistik gezi amacıyla Marmaris'e geldiğini, gönüllü olarak erkeklerle birlikte olduğunu söylediği öğrenildi.

Marmaris'te otele fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

250'ŞER LİRA CEZA KESİLDİ

Yabancı uyruklu kadınlarla birlikte olan, her ikisi de evli A.Ç. ve D.I., ifadelerinin alınmasının ardından 250'şer lira idari para cezası kesilip, serbest bırakıldı. Fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu iki kadının sınır dışı edilmesi için işlemlere başlandı.

Marmaris'te otele fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

'Fuhşa aracılık etmek ve zorla fuhuş yaptırmak' suçundan gözaltına alınan N.R. ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. N.R.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Marmaris'te otele fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

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