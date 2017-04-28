Marmaris'te sıcak hava plajları hareketlendirdi

Caddelerdeki elektronik termometreler 29 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 35 dereceyi buldu.

SAHİLE AKIN ETTİLER

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 7 kilometrelik sahile akın etti. Turistler, denizin keyfini çıkartırken, kimileri şezlonglarında uzanarak bronzlaşmayı tercih etti. Kimi turistler ve vatandaşlar, otellerin havuzun aileleriyle keyif yaparken, bazıları şezlonglarda kitap okuyarak dinlendi. Sahillere konumlandırılmış su sporları istasyonlarına gelenler jet-ski, muz, deniz paraşütü ve simit ile heyecan yaşadı.

DENİZE GİRMEYENLER SAHİLDE YÜRÜDÜ

Denize girmeyenler ise Atatürk Caddesi sahil yolunda yürüyüş yaptı. Vatandaşlar aileleriyle birlikte kafeteryalarda deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumlayarak dinlendi.

METEOROLOJİ: DENİZ SUYU SICAKLIĞI 15-18 DERECE

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü. Gündüz 25-30, akşam ise 19-22 arasında sıcaklar olacaktır. Deniz suyu sıcaklığı 15-18 derece arasında seyredecektir." bilgisini verdi.





















