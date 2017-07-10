Marmaris'te terör propagandasına 4 gözaltı

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda H.Ö. (29), N.Y. (33), M.A. (36) ve Y.D. (46) gözaltına alındı.

ERDOĞAN'A HAKARETTEN DE İŞLEM YAPILDI

Ayrıca, N.Y, M.A, ve Y.D. hakkında sosyal medya aracılığıyla "cumhurbaşkanına hakaret", "Türk milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçlarını işledikleri gerekçesiyle işlem yapıldığı belirtildi.