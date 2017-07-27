Marmaris'teki yangın etkili oldu

İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 2 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 100 orman işçisi sevk edildi.

10 DÖNÜMLÜK ALANDA YANGIN ETKİLİ OLDU

Yaklaşık 10 dönüm alanda etkisini sürdüren yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan, çevre illerden de yangına müdahale için hava desteği istendiği öğrenildi.

Marmaris'te orman yangını VİDEO