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Mars'a yerleşimi kolaylaştıracak buzul tabakaları bulundu

Mars'ta dik yamaçların içerisinde gömülü buzul tabakaları keşfedildi.

DHA | 16.01.2018 - 05:09..
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Mars'a yerleşimi kolaylaştıracak buzul tabakaları bulundu

Mars'a yerleşimi kolaylaştıracak buzul tabakaları bulundu

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun yürüttüğü araştırma kapsamında Mars'ın yüzeyinde buzul tabakaları keşfeden bilim insanları, buzulların Mars'a yerleşecek ilk insanlar için kritik bir su kaynağı olabileceğini söyledi.

"MARS YÜZEYİNDE BUZ OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Mirror gazetesine konuşan araştırma lideri Colin Dundas, "Bir süredir Mars yüzeyinde buz olduğunu biliyorduk fakat buzun gezegen üzerinde yaşanabilirlik sağlayıp sağlayamayacağı bilim toplumunda uzun bir süredir tartışma konusuydu" dedi.

Mars'a yerleşimi kolaylaştıracak buzul tabakaları bulundu

KUTUPLARA DOĞRU 8 AYRI BÖLGEDE

Araştırmacılar, üç Mars yılı öncesinde alınan görüntüleri analiz ederek, buz tabakalarının erozyon tarafından oluştuğunu ve buzulların kutuplara bakan dik yamaçlardaki sekiz ayrı yerde bulunabileceğini söyledi. Sekiz bölgenin de az miktarda krater oluşturması sebebiyle buzulların yeni oluşmuş olabileceğini söyleyen Dundas, "Bu görüntülerle Mars'taki buz tabakalarının oldukça sığ derinliklerde başladığını gözlemleyebiliyoruz. Bu durum, jeolojik olarak yakın geçmişte Mars'ta kar örtüsü bulunduğu teorisini destekliyor" dedi.

Mars'a yerleşimi kolaylaştıracak buzul tabakaları bulundu

MARS YERLEŞİMLERİ İÇİN SU KAYNAĞI

Araştırmacılar, buzul tabakaların Mars'taki gelecek görevler için yararlı bir su kaynağı olabileceğini düşünüyor.

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