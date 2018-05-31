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'Martı Timleri' görev başında

"Martı Timleri" olarak adlandırılan bisikletli polisler, Kadıköy sahillerinde görev yapmaya başladı.

AA | 31.05.2018 - 12:55..
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Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı "Martı Timleri", özellikle araç trafiğine kapalı Moda, Caddebostan, Bostancı sahil ve parklarında bisikletleriyle asayiş ve güvenlik için görev yapıyor.

'Martı Timleri' görev başında

Polis yazılı beyaz bisikletleri, açık mavi üniforma ve bisiklet kaskı ile dikkati çeken Martı Timleri, Mobil Park Polisleri ile koordineli olarak çalışıyor.

ASAYİŞ POLİSLERİYLE KOORDİNELİ

Özellikle yaz aylarında akşam saatlerinde yoğun olan Kadıköy sahillerinde meydana gelen asayiş olaylarına Mobil Park Polisleri ile koordineli olarak müdahale eden Martı Timleri, bisikletleri ile devriye görevi yerine getirerek meydana gelebilecek olaylara da engel oluyor.

'Martı Timleri' görev başında

Sahilde görev yapan bisikletli polislere yoğun ilgili gösteren vatandaşlar, yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı polisin bu bölgelerde görev yapmasının güven verici olduğunu ifade etti.

'Martı Timleri' görev başında

'Martı Timleri' görev başında

'Martı Timleri' görev başında

'Martı Timleri' görev başında

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