Maryna Linchuk: Türk erkeğini daha denemedim

İzmir'de defileye çıkan Victoria’s Secret meleği Maryna Linchuk, güzelliğiyle izleyenleri büyüledi. Linchuk, “Kıyafetler içinde kendimi prenses gibi hissettim” dedi. Çocukken Türkiye’ye sık geldiğini söyleyen model, “Annemin taktığı bileklikte nazar boncuğu vardı. Çok iyi biliyorum ve nazara inanıyorum” şeklinde konuştu.

TÜRK ERKEĞİ YORUMU GÜLDÜRDÜ

İstanbul, İzmir, Antalya ve Marmaris’e gittiğini ve Türk yemeklerini çok beğendiğini dile getiren Linchuk, “Herkes arkadaşça davrandı. Organizasyondan ve İzmir’den çok keyif aldım” açıklamasını yaptı. Model, gazetecilerin “Türk erkeklerini nasıl buldunuz?” sorusuna ise, “Türk erkeği henüz denemedim” diye cevap vererek espri yaptı.