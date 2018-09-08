taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4113
Euro
7.37495
Altın
1196.251
Borsa
93274.15

Maskeli hırsız restoranda yemek yerken yakalandı

Antalya'da ağzına taktığı maskeyle hasta gibi davranan hırsız, bir kişinin cebinden 15 bin lira aldığı iddiasıyla, restoranda yemek yerken gözaltına alındı.

AA | 08.09.2018 - 13:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kepez Devlet Hastanesi'nde muayene olmak için bekleyen R.İ., cebindeki 15 bin liranın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin ağız maskesi ve şapka takan, S.G. olduğunu tespit etti.

Maskeli hırsız restoranda yemek yerken yakalandı

YEMEK YERKEN YAKALANDI

Şüphelinin bindiği otomobili MOBESE kameralarından takip eden ekipler, şüpheliyi bir restoranda yemek yediği sırada gözaltına aldı.

S.G.'nin emniyette aynı suçtan kaydının olduğu, hakkında kesinleşmiş 2 yıl 8 ay hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Maskeli hırsız restoranda yemek yerken yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı

TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı

120
Kandil'in gazetesi yeniden ulusalcı oldu

Kandil'in gazetesi yeniden ulusalcı oldu

88
A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor

A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor

194
Cem Yılmaz’ın masasındaki yansıma Defne Samyeli mi

Cem Yılmaz’ın masasındaki yansıma Defne Samyeli mi

115
Bella Hadid kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Bella Hadid kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

105
Seda Sayan: Sülaleye Oğulcan bakıyor

Seda Sayan: Sülaleye Oğulcan bakıyor

83
Cumhuriyet Gazetesi yayın çizgisini değiştirdi

Cumhuriyet Gazetesi yayın çizgisini değiştirdi

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM