taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.067
USD
3,7787
EURO
4,0597
ALTIN
147,74
PETR
55,4100

Matematik öğretmeni işitme engellilere hutbe anlatıyor

Antalya'da işitme engelliler okulunda matematik öğretmeni olan Mustafa Sulubulut, Cuma hutbesini de işaret diliyle aktarıyor.

23.01.2017 - 10:33
  1. Haberler
  2. Yaşam

Antalya'da Kepez İşitme Engelliler Okulu'nda matematik öğretmenliği yapan Mustafa Sulubulut, işitme engellilerin cuma hutbesini dinlemesi amacıyla her cuma Kepez İlçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camii'nde hutbeyi işaret diline çeviriyor.

Matematik öğretmeni işitme engellilere hutbe anlatıyor

ENGELLİ VATANDAŞLARI ÇAĞIRDI

Hiçbir ücret istemeden kendi inisiyatifiyle çeviriyi yapan Sulubulut'u, öğrencilerinin yanı sıra aynı engeli taşıyan vatandaşlar da takip ediyor. Sulubulut, sosyal medya hesabı üzerinden Antalya'daki işitme engellileri hutbeyi dinleyebilmeleri için bu camiye çağırdı.Matematik öğretmeni işitme engellilere hutbe anlatıyor

CEMAAT DE ANLAMAYA BAŞLADI

Cuma namazını Hz. Ömer Camii'nde kılmaya gelenler, Mustafa Sulubulut sayesinde işaret dilini biraz anlamaya başladıklarını söyledi. Kepez Müftülüğü'nde uzman vaizlik yapan Mehmet Fatih Tunç, bu çalışmayı işitme engelliler adına desteklediklerini söyledi. Bu çalışmayı müftülük olarak duyarmaya çalışacaklarını belirten Tunç, Antalya'da ilk kez bir camide bu uygulamanın yapıldığını kaydetti. Tunç, "Bu camimiz işitme engelli kardeşlerimizin eğitim aldığı okula yakın olması dolayısıyla özellikle seçildi" dedi.

Matematik öğretmeni işitme engellilere hutbe anlatıyor











BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

40
Mısır'da piramide tırmanan Türk gözaltına alındı

Mısır'da piramide tırmanan Türk gözaltına alındı

49
Ahmet Hakan, Gülen-seks ilişkisini yazdı

Ahmet Hakan, Gülen-seks ilişkisini yazdı

22
Astana görüşmeleri bugün başlıyor

Astana görüşmeleri bugün başlıyor

19
Çin'in merkezinde 19 binanın yıkılma anı kamerada

Çin'in merkezinde 19 binanın yıkılma anı kamerada

14
DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yaşam yeniden kuruluyor

DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yaşam yeniden kuruluyor

21
Ömer ve Hakan'dan Nusret'li gol sevinci

Ömer ve Hakan'dan Nusret'li gol sevinci

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM