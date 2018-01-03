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Mathias Enard'dan yeni roman: Mıntıka

Fransız yazarın yeni kitabı Can Yayınları etiketiyle kitapseverlerle buluştu.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 09:42..
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Fransa'da 1972'de dünyay gelen Mathias, üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay raflarda yerini alan son romanı Mıntıka okurlarla tanıştı. Savaşları, Kralları, Filleri Anlat Onlara, ve bunun dışında başka eserler de kaleme alan yazarın yeni romanı, Hırvat asıllı Fransız ajan Francis Servain Mirkovi´c, Fransız İstihbarat Servisi’ne bağlı görev yaptığı, kendi deyimiyle “Mıntıka”sı olan Akdeniz havzasında dehşet ve şiddet dolu ilişki ağları içinde geçirilen yılların ardından depresyona ve alkolizme eğilimli orta yaşlı bir adamın portresini çiziyor.

MINTIKA...

Son beş yıldır da kendisini, resmî görevinin sağladığı imkânlardan yararlanarak Mıntıka’sındaki siyasi ve askerî cinayetlere ve katliamlara dair gizli kalmış belgeleri toplamaya kaptırmıştır. Mirkovi´c, belgeleri Vatikan’daki “ebediyet uzmanlarına” teslim etmek ve sonra da yeni sahte kimliği ve geçmişini bilmeyen sevgilisiyle yeni bir hayata başlamak niyetindedir.

Mathias Enard'dan yeni roman: Mıntıka

Ancak Milano-Roma arasında, “dünyanın sonuna” doğru uzanan bu tren yolu boyunca, “ölülerle dolu valizdeki” hikâyeler, göçler ve savaşlarla sarılmış aile tarihi, kendi savaş travması ve karanlık geçmişi zihnine musallat olur.

AKDENİZ'İN EN GÜZEL İMPARATORLUĞU

Yazar, “Akdeniz’in en parlak, en güzel imparatorluğu” dediği Osmanlı’nın son dönemine dair hikâyelerinden İstanbul tasvirlerine, İstanbul’un fethinden Çanakkale Savaşı’na, Osmanlı Yahudilerinin kaderinden Akdeniz sahillerindeki tatil köylerine kadar anlatılarıyla da Türkiye tarihine ve coğrafyasına özel bir önem atfediyor.

Mathias Enard'dan yeni roman: Mıntıka

Mathias Enard

“Çağdaş bir destan yaratmaya çalıştım” diyen Goncourt ödüllü yazar Mathias Enard’ın “edebî bir şok” olarak tanımlanan bu tek cümlelik “büyük romanı”, tıpkı sık sık andığı İlyada destanı gibi, olağanüstü ritmi, dehşet dolu olanı inceltmeyi ve görkemli kılmayı başaran özgün üslubuyla çağdaş edebiyatın en yetkin ve başarılı örneklerinden biri olarak zihinlerimizde ve raflarımızdaki yerini alacak.

Yazar: Mathias Enard

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviri: Ebru Erbaş

İlk baskı yılı: 2017

Türü: Roman

Syf: 512

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Kitap Yurdu

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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