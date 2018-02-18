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Mattis: DEAŞ'tan alınan bölgeler yerel halka bırakılmalı

ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye ile Suriye'de DEAŞ'tan alınan bölgelerin yerel halka bırakılması konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

AA | 18.02.2018 - 08:47..
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Mattis: DEAŞ'tan alınan bölgeler yerel halka bırakılmalı

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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile Suriye'de DEAŞ'tan alınan bölgelerin yerel halka bırakılması konusunda hemfikir olduklarını ve Türkiye ile tüm bölgelerde kontrolü ele alan yerel güçler konuları dahil dikkati dağıtıcı unsurlar konusunda birlikte çalışacaklarını söyledi.

Mattis, Avrupa seyahatinden dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE İLE HEMFİKİR OLDUĞUMUZ ALANLAR ÇOK"

DEAŞ’tan alınan bölgelerin kontrolünün orada yaşayan yerel halkına bırakılması konusunda Türkiye ile hemfikir olduklarını belirten Mattis, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile kurtarılmış bölgelerin kontrolünün o bölgelerin yerellerine bırakılması gerektiği konusunda hemfikiriz ve Türkiye ile kontrolü ele alan yereller ve diğer tüm kışkırtıcı, yoldan çeviren ve dikkati dağıtan konular veya her alan konusunda Türkiye ile çalışacağız. Tam hemfikir olduğumuz alanlar da çok."

Fransa, İtalya ve İspanya'nın Türkiye ile çalıştığını hatırlatan Mattis, Türkiye'nin ABD ile müttefik olduğunu ve Türkiye ile ABD arasında birçok konunun bulunduğunu dile getirdi.

Mattis, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iki ülke arasındaki önemli birçok konu hakkında birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

"MÜNBİÇ MEKANİZMASI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Türkiye ile ABD’nin PYD/PKK’nın Münbiç’teki varlığı ve ABD’nin örgüte desteği konusunda bir mekanizma kurulacağına ilişkin bir soru üzerine Mattis, "Bunların tamamını çözdüğümüzü söyleyemem. Bu da şu demek, bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bu mekanizmaların Afrin'de nasıl işleyeceği konusunda da çalışılması gerektiğini kaydetti.

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