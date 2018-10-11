MAVİ BALİNA tatbikatı Türkiye'de yapıldı

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı tatbikatta NATO’ya üye ülkeler ile dost ve müttefik ülkeler katıldı.

TSK, 'Mavi Balina Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı VİDEO



ABD, HOLLANDA VE İSPANYA DA KATILDI

TSK'dan yapılan açıklamada, MAVİ BALİNA-2018 Davet Tatbikatı'nın 7 Ekim 2018 tarihinde sona erdiği belirtilerek, "Tatbikata, Türk Deniz Kuvvetlerine ait deniz ve hava unsurlarının yanı sıra, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de yer alan Türkiye, Hollanda ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait üç fırkateyn ve üç helikopter ile ABD, Pakistan ve Romanya’nın deniz ve hava vasıtaları da iştirak etmiştir" denildi.

Açıklamada, Tatbikata ayrıca NATO Müttefik Deniz Komutanlığı karargahı ile Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan’dan da personelin katıldığı, Tatbikat kapsamında, denizaltı savunma harbi, denizaltı ve deniz hava harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği ifade edildi.