taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,6044
EURO
5,3760
ALTIN
192,02
PETR
76,7800

May, ABD'nin çelik için vergi kararına

Theresa May, ABD'nin AB'den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi uygulamasıyla ilgili "Derin hayal kırıklığına uğradım." dedi.

AA | 01.06.2018 - 20:02..
  1. Haberler
  2. Avrupa

May, ABD'nin çelik için vergi kararına

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD’nin çelik sektörüne yönelik gümrük vergisi adımlarını “haksız karar” olarak nitelendirerek, İngiltere ve AB’nin gümrük vergilerinden kalıcı olarak muaf tutulması çağrısı yaptı.

"HAKSIZ KARAR"

Yazılı açıklama yayımlayan May, “ABD’nin, AB’den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi uygulamaya dönük haksız kararıyla derin hayal kırıklığına uğradım.” ifadesini kullandı.

May, ilgili sanayi dallarını ve buralarda çalışan işçileri korumak için AB ile iş birliğine devam edeceklerini belirterek, AB ve İngiltere'nin gümrük vergilerinden kalıcı olarak muaf tutulması gerektiğini bildirdi.

"ABD SANAYİSİNE KATKI SAĞLIYOR"

ABD, AB ve İngiltere’nin dünyada daima açık ve adil ticaret değerlerini teşvik eden yakın müttefikler olduğunu ifade eden May, “Bizim çelik ve alüminyum sanayilerimiz İngiltere için büyük önem taşıyor ancak bunlar, ABD’nin ulusal güvenliğini destekleyen savunma projeleri dahil olmak üzere ABD sanayisine de katkı sağlıyor.” değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili yalan haberi

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili yalan haberi

713
Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

470
ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu

ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu

250
Trump Alman Mercedes'e savaş açtı

Trump Alman Mercedes'e savaş açtı

130
Ali Koç: Adaylık kararım aptalca olabilir

Ali Koç: Adaylık kararım aptalca olabilir

70
Muharrem İnce'nin muhafazakar profili çöktü

Muharrem İnce'nin muhafazakar profili çöktü

277
Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı

Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM