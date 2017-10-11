taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.394
USD
3,7094
EURO
4,3839
ALTIN
153,61
PETR
56,6700

May ile Trump arasında telefon görüşmesi

Görüşmede; İran'ın nükleer anlaşması, ABD'nin Bombardier şirketine yönelik uyguladığı ithalat vergisi artışı ele alındı.

11.10.2017 - 07:58
  1. Haberler
  2. Dünya

VER

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi yaptı.

NE KONUŞTULAR

Birleşik Krallık Başbakanlığından yapılan açıklamada, May ile Trump'ın telefon görüşmesinde İran'ın nükleer anlaşması, ABD'nin Bombardier şirketine yönelik uyguladığı ithalat vergisi artışı ve Las Vegas saldırısını ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, May'in İran'la yapılan nükleer anlaşmanın korunmasına ilişkin kararlılığını ifade ettiği, bu anlaşmanın yakından gözlenmesi ve uygulamasının son derece önemli olduğunu belirttiği duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, görüşmede Birleşik Krallık, ABD ve diğer ortakların İran'ın bölgede istikrarı bozacak aktivitelerine karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi.

VERGİ ARTIŞI

Her iki liderin ABD'nin Kanadalı Bombardier şirketinden yapacağı ithalata getirdiği vergi artışını da değerlendirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu artışın Kuzey İrlanda'daki tesislerde istihdama olan etkisinin de gündeme getirildiği aktarıldı.

ABD Ticaret Bakanlığı geçen ay Bombardier şirketinin C serisi jetlerin ithalatına yüzde 220 ek ithalat vergisi getirilmesine karar vermişti.

İlginizi Çekebilir
Ahmed: Yemen'de taraflar barışla değil güçle ilgileniyor
Vild eş-Şeyh Ahmed, savaştan dolayı halk fakirleşirken, nüfuz sahibi liderlerin zenginleştiğini vurguladı.
ABD'den Lübnan'a iki savaş uçağı hibe
ABD'nin Lübnan'a hibe ettiği iki adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı, Bekaa Vadisi'nde Lübnan ordusu yetkililerine teslim edildi.
Kuzey Kore gizli askeri belgeleri çaldı
Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Güney Kore ve ABD'nin savaş planlarının yer aldığı gizli askeri belgeleri çaldığı iddia edildi.
Avusturya'dam Türk kökenli asker garnizonda öldürüldü
Türk kökenli bir asker, Avusturya'da başka bir asker tarafından vurularak öldürüldü
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
John Bass'ın davetine kimse katılmadı

John Bass'ın davetine kimse katılmadı

145
Kılıçdaroğlu'nun İdlib çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun İdlib çelişkisi

306
Messi Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıdı

Messi Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıdı

9
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

52
Sırp bakan Türkçe türkü söyledi

Sırp bakan Türkçe türkü söyledi

80
CHP'de delege seçiminde arbede yaşandı

CHP'de delege seçiminde arbede yaşandı

34
Can Dündar vatan hainliğini sevdi

Can Dündar vatan hainliğini sevdi

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM