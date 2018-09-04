Maydos'ta 4 bin yıllık savunma duvarı bulundu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göksel Sazcı başkanlığında Yaklaşık 25 kişilik bir ekip ile Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

"KALINTILAR ORTAYA ÇIKARTTIK"

Göksel Sazcı, "2010 yılında kazı çalışmalarına başladık. Bu yılın önemli neticeleri, savunma sistemiyle ilgili olanlar. Savunma sisteminde Troya'yla çağdaş olan bir yerleşimin savunma duvarını bulduk. Bu savunma duvarının ilginç özelliği dışa bakan kısmının testere dişi şeklinde olması. Onun dışında höyükte merkeze doğru çalışmalar yaptık. Buradaki atık toprağı attık. Arkaik Geometrik döneme ait kalıntılar, yapılar ortaya çıkarttık." dedi.

YERLEŞİM YERİ

Göksel Yazcı, "Onun dışında Bizans dönemine ait saklama küpleri ve yakın döneme ait mezarlar ortaya çıkardık. Çalışmalarda Tunç Çağı'na ait eserler ile Homeros'un anlattığı döneme ait 3 bin 500 yıllık savunma duvarı ile Homeros dönemi öncesine ait 4 bin yıllık savunma duvarı kalıntıları bulduk. Bulunan savunma duvarı kalıntılar, şehrin o dönemde savunma sistemi ihtiyacına sahip olan önemli bir yerleşim yeri olduğunu ortaya çıkardı." diye konuştu.

BOĞAZI KONTROL ETME STRATEJİSİ

Maydos Antik Kenti'nin olduğu bölgenin, boğazın Avrupa yakasında Kilye Koyu'nun hemen arkasında yer aldığını ifade eden Göksel Sazcı, "Biliyorsunuz boğazı kontrol edebilmek stratejik, askeri ve ticari açıdan önem arz ediyor. Hiçbir dönemde boğazı tek taraftan kontrol edebilmeniz mümkün değil. Nasıl yakın dönemde tabyalar karşılıklı inşa edilmişse ya da biraz daha eskiye gidecek olursak, Osmanlı döneminde kaleler karşılıklı inşa edilmişse, antik dönemlerde de bu şekilde düşünmek lazım." dedi.



