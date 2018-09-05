Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlara hız kesmeden devam eden Mehmetçik, teröristlerin izini sürüyor.

'YAY' EŞLİK EDİYOR

Ülkenin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden zorlu arazi koşullarında çalışmalar yürüten Mehmetçiğe mayın arama köpeği "Yay" da eşlik ediyor. Bölücü teröristlerin döşediği mayınları hassas burnuyla tespit eden Yay, Mehmetçiğin adeta can dostu.

Mayın arama köpeği 'Yay' İkiyakalar’da komandolarla İZLE



SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

TSK, Mehmetçiğe bu zorlu operasyonlarda eşlik eden Yay'ın görüntülerini "Onlar Mehmetçiğin can dostu! Mayın arama köpeği 'Yay' İkiyakalar'da komandolarla" başlığıyla sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.