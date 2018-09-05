taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.57515
Euro
7.65245
Altın
1196.75
Borsa
92790.99

Mayın arama köpeği 'Yay' İkiyakalar’da komandolarla

Hakkari'de terör operasyonlarını sürdüren Mehmetçik'e destek sürüyor.

İHA | 05.09.2018 - 16:23..
  1. Haberler
  2. Gündem

fa

Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlara hız kesmeden devam eden Mehmetçik, teröristlerin izini sürüyor.

'YAY' EŞLİK EDİYOR

Ülkenin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden zorlu arazi koşullarında çalışmalar yürüten Mehmetçiğe mayın arama köpeği "Yay" da eşlik ediyor. Bölücü teröristlerin döşediği mayınları hassas burnuyla tespit eden Yay, Mehmetçiğin adeta can dostu.

Mayın arama köpeği 'Yay' İkiyakalar’da komandolarla İZLE

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

TSK, Mehmetçiğe bu zorlu operasyonlarda eşlik eden Yay'ın görüntülerini "Onlar Mehmetçiğin can dostu! Mayın arama köpeği 'Yay' İkiyakalar'da komandolarla" başlığıyla sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

219
Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

210
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

381
Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

97
İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

130
CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

96
Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

265
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM