Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,06, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,36 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,87, Yİ-ÜFE yüzde 2,60 artış gösterdi.

12 AYLIK ORTALAMA YÜZDEYE GÖRE HESAPLANACAK

Kira oranları da buna paralel olarak artış gösterecek. 12 aylık ortalama yüzdeye göre hesaplanacak.

KİRAYA 307 LİRALIK ZAM

TÜİK'in verilerine göre, Yİ-ÜFE 12 aylık ortalamaya göre yüzde 15.36'lık bir artış yaşanacak. Örneğin kiralık bir daireye 2 bin lira ödeniyorsa bu dairenin aylık ödemesi 2 bin 307 lira olarak güncellenecek.