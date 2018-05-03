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Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK'in enflasyon rakamlarına göre; konut kira artışı Yİ-ÜFE 12 aylık ortalamaya göre yüzde 15.36 olarak belirlendi.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 11:44..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,06, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,36 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,87, Yİ-ÜFE yüzde 2,60 artış gösterdi.

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

12 AYLIK ORTALAMA YÜZDEYE GÖRE HESAPLANACAK

Kira oranları da buna paralel olarak artış gösterecek. 12 aylık ortalama yüzdeye göre hesaplanacak.

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

KİRAYA 307 LİRALIK ZAM

TÜİK'in verilerine göre, Yİ-ÜFE 12 aylık ortalamaya göre yüzde 15.36'lık bir artış yaşanacak. Örneğin kiralık bir daireye 2 bin lira ödeniyorsa bu dairenin aylık ödemesi 2 bin 307 lira olarak güncellenecek.

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