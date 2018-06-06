Mayıs’ta havalimanlarını 18 milyon yolcu kullandı

DHMİ Genel Müdürlüğü, 2018 yılının Mayıs ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2018 yılı Mayıs ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 2,3 azalışla 75 bin 353, dış hatlarda ise yüzde 11,9 artışla 58 bin 586 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 24,8 artışla 40 bin 648 olarak gerçekleşti.

YÜZDE 7,3'LÜK ARTIŞ

Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte yüzde 7,7 artışla 174 bin 587’ye ulaştı. Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 0,7 azalışla 9 milyon 303 bin 222, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17,8 artışla 8 milyon 690 bin 511 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 artış ile 18 milyon 15 bin 672 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Mayıs ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 4,4 azalışla 68 bin 17 ton, dış hatlarda yüzde 12,5 artışla 252 bin 85 ton, toplamda ise yüzde 8,4 artışla 320 bin 102 tona ulaştı.

Mayıs ayında yolcu sayısındaki artışa en önemli katkıyı İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanları sağladı. İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre dış hatta yüzde 5 artışla 3 milyon 937 bin 880 oldu.

ANKARA'DA HAVA ULAŞIMINA TALEP ARTIYOR

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 2 artışla 1 milyon 862 bin 368, dış hatta ise yüzde 2 artışla 879 bin 990 olmak üzere toplamda yüzde 2 artışla 2 milyon 742 bin 358 oldu.

Ankara’da hava ulaşımına olan talep artarak devam ediyor. Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 12 artışla 1 milyon 230 bin 826, dış hatta ise yüzde 11 artışla 167 bin 823 olmak üzere toplamda yüzde 12 artışla 1 milyon 398 bin 649 oldu.