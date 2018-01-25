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PKK'dan plaket alan McGurk da Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız

ABD'nin DEAŞ'la mücadele temsilcisi Brett McGurk, Türkiye'nin Afrin operasyonunun DEAŞ'ı yeniden canlandıracağını savundu.

Detay Haber | 25.01.2018 - 09:12..
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ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinden sonra Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamayı Twitter'dan paylaşan McGurk, operasyonla ilgili şu yorumu yaptı:

"ABD artık yoğun şekilde gerilimi düşürmeye odaklanıyor. Türkiye'yle meşru güvenlik kaygıları doğrultusunda birlikte çalışmaya hazırız, ancak devam eden operasyon yenilginin eşiğine gelen DEAŞ'a can verme riski taşıyor."

PKK'DAN PLAKET ALMIŞTI

Kobani’de McGurk’un, Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü terör örgütü YPG’nin sözcülerinden Polat Can’dan plaket aldığı ortaya çıkmıştı.

PKK'dan Obama'nın özel temsilcisine plaket

PKK'dan Obama'nın özel temsilcisine plaket

Daha önce PKK içerisinde yer aldığını gösteren fotoğrafları çıkan Polat Can, kendi sosyal medya hesabında söz konusu fotoğrafları paylaşmıştı.

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