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MEB 76 ülkeye bin 224 burslu öğrenci gönderecek

Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile lisansüstü öğrenim görmek üzere 76 ülkeye bin 224 öğrenci gönderilecek.

AA | 03.08.2018 - 13:44..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bakanlık tarafından yürütülen, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı kapsamında, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere 76 ülkeye bin 224 öğrenci gönderilecek.

MECBURİ HİZMETTE BULUNACAKLAR

Bu öğrenciler yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yapmak üzere üniversitelerde öğretim elemanı, MEB'de milli eğitim uzmanı, diğer kamu kurumlarında ise kılavuzda ilan edilen kadrolara atanacak.

MEB 76 ülkeye bin 224 burslu öğrenci gönderecek

GÖNDERME İŞLEMLERİ BAŞLADI

Bakanlık tarafından, 1929 yılında yürürlüğe giren kanun kapsamında, üniversitelerin ve kamu kurumlarının uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere yurt dışına burslu öğrenci gönderme işlemleri başlatıldı.

Bugüne kadar bu burslardan yaklaşık 19 bin öğrenci yararlandı. Şu anda yaklaşık 50 ülkede MEB bursundan yararlanan öğrenci sayısı 3 bin 739'a ulaştı.

Program kapsamında, 471 farklı lisansüstü öğrenim alanında burs tahsis edilecek. MEB'de 2013'den itibaren, milli eğitim uzmanı olarak çalışmak üzere de yurt dışına öğrenci gönderilmeye başlandı.

Bu yıl da Bakanlığın yetişmiş insan kaynağı ihtiyacı doğrultusunda, doktora eğitimi sonrasında MEB'de uzman olarak çalışmak üzere, 39 öğrenciye burs sağlanacak.

MEB 76 ülkeye bin 224 burslu öğrenci gönderecek

BAŞVURU VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 7-17 Ağustos'ta MEB'in http://rebus.meb.gov.tr internet adresinden, T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını kullanarak gerçekleştirebilecek.

Başvuracak adayların, YLSY süreci ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için MEB'in internet adresinde yayımlanan 2018 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.


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