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MEB, Andımız kararını temyize götürdü

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay'ın 'Andımız' kararı için yürütmeyi durdurma istedi.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 16:54..
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MEB, Andımız kararını temyize götürdü

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay'ın Andımız kararı için yürütmeyi durdurma istedi.  Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmişti.

BAKANLIK DURDURULMASINI İSTEDİ

Bunun üzerine gündemin sıcak tartışma konusu haline gelen Andımız hakkında Danıştay'ın verdiği yürütme kararına Milli Eğitim Bakanlığı  (MEB) itiraz etti.

DANIŞTAY KARARI SONRA VERECEK

Bu gelişme sonrası dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu önüne gelecek. Kurul, öncelikle Bakanlık'ın yürütmeyi durdurma talebini değerlendirecek. Kurul’un yürütmeyi durdurma kararı vermesi durumunda 8. Daire'nin iptal kararı uygulanmayacak. Kurul, esas kararı ise daha sonra verecek.

MEB, Andımız kararını temyize götürdü

2013'TE KALDIRILMIŞTI

2013 yılında okullarda kaldırılan Andımız, geçtiğimiz günlerde Danıştay'ın verdiği kararla tekrar okutulmasını istedi.

"5 YILDIR NEREDEYDİNİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın verdiği bu kararı sert bir dille eleştirdi. Başkan Erdoğan Danıştay Sempozyumunda, danıştayın ant kararıyla ilgili, "Danıştay, 5 yılda Ant ile ilgili karar veriyor. 2013'ten 2018'e kadar (Danıştay) neredeydiniz? Şimdi mi aklınıza geldi? 2013’te bu kararı niye vermediniz ? 5 yıldır neyi beklediniz" diye konuştu.

MEB, Andımız kararını temyize götürdü

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