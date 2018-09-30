MEB emekli öğretmenlerin de fikirlerinden yararlanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bir milyon öğretmenin fikirlerini Bakanlığa direkt iletebilmeleri için oluşturulan birmilyonfikir.meb.gov.tr platformu, emekli öğretmenlerin de kullanımına açıldı.

EMEKLİ ÖĞRETMENLER DE FİKİR BEYAN EDECEK

Bakanlık, görüş, düşünce, öneri ve projelerini alacağı emekli öğretmenleri de eğitim politikalarının karar ve yönetim süreçlerine dahil edecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ildeki öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki fikir, proje ve önerilerini, Bakanlığa iletebilmeleri için hayata geçirilen "Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir" projesini, 26 Eylül'de tanıttı.

birmilyonfikir.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşılabilen platforma, eğitim sisteminde 2023 vizyonu hedefinin temellerini öğretmenlerin öncülüğünde atmayı hedefleyen Bakanlık, eğitimin geleceğine okullardaki tecrübe, emek ve alın terinin ürünü olarak gördüğü fikir hazinesinin yön vermesini amaçlıyor.

GÖRÜŞLER PAYLAŞILMAYA BAŞLANDI

Bu kapsamda oluşturulan dijital platform, ülkenin dört bir köşesinde görev yapan öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki fikir, proje ve önerilerini Bakanlığa iletebilmelerini sağlayacak.

Platforma, devlet okullarında görevli öğretmenler MEBBİS sistemi üzerinden, özel okullarda görevli öğretmenler ise "e-Okul" sistemi üzerinden giriş yaparak her türlü fikir, proje ve önerilerini paylaşmaya başladı.

DEĞERLENDİRME SÜZGECİNDEN GEÇECEK

Öğretmenlerin paylaştığı fikirler, Bakanlık uzmanlarınca uygulanabilirlik yönünden değerlendirme sürecinden geçirilecek. Öğretmenler, bu süreci de yine platform üzerinden anlık takip edebilecek.

Zaman içinde benzer fikir ve projeleri olan öğretmenlerin birbirlerinden haberdar olmasını ve farklı bölgelerdeki öğretmenlerin yeni ekipler kurarak ortak projeler geliştirmeleri de sağlanacak.

Öğretmenlerin projelerine alanında tanınmış isimler tecrübe paylaşımlarıyla destek verecek. Ayrıca Türkiye'deki girişimcilik merkezlerinden, özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerden fikir ve proje geliştirme konusunda destek alınacak.







