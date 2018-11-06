MEB, ISO 27001 Belgesi için çalışmalara başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu'nda özel bir yer tutan ölçme ve değerlendirmede yeni bir adım atılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sahip olduğu bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini garanti altına alan uluslararası bir standart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ne sahip olmak için çalışmalara başladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi'ne 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde 2019'da sahip olmasını hedeflediklerini ifade etti.

"HAZIRLIKLARIMIZ TAMAMLANDI"

Mahmut Özer, "Bakanlık, eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemlerini etkinleştirecek. Bu çerçevede, öncelikle Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bilgi güvenliğine yönelik uluslararası bir standart olan ve bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına almak için oluşturulmuş ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi'ne başvuruyor. Bu amaçla hazırlıklarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz" dedi.





ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven verecek şekilde yeterli güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmış uluslararası bir standart olarak kurumsal yapıyı, güvenlik politikalarını, risk değerlendirmesini ve risk eylem planlarını, sorumlulukları, uygulamaları, prosesleri ve prosedürleri içeriyor.

