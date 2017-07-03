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MEB tercih yapacak öğrenciler için komisyonlar oluşturdu

Yerleştirme başvurusu yapacak öğrencilere destek için yurt genelinde 9 bin 918 komisyon kuruldu.

03.07.2017 - 17:13
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MEB tercih yapacak öğrenciler için komisyonlar oluşturdu

Milli Eğitim Bakanlığınca, üniversite ve ortaöğretim kurumlarına yerleştirme başvurusu yapacak öğrencilere destek için yurt genelinde 9 bin 918 komisyon oluşturuldu.

TERCİH SÜRECİ BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonu itibarıyla 8 ve 12. sınıfı tamamlayan öğrenciler için sınavlar sonrası tercih süreci başladı.

Öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme tercihleri 14-24 Temmuz, ÖSYS tercihleri ise 18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

9 BİN 918 KOMİSYON

Bu kapsamda Bakanlıkça, üniversite ve ortaöğretim kurumlarına yerleştirme başvurusu yapacak öğrencilere destek için yurt genelinde 9 bin 918 komisyon oluşturuldu. Komisyonlarda tercih danışmanlığı konusunda donanımlı 29 bin 854 öğretmen ve idareci hizmet verecek.

Komisyonlar okullarda, alışveriş merkezlerinde, şehir meydanlarında, rehberlik ve araştırma merkezlerinde ve erişimin kolay olduğu yerlerde görev yapacak.

"GEZİCİ KOMİSYONLAR DA HİZMET VERECEK"

Bu yıldan itibaren yaygınlaştırılması planlanan gezici komisyonlarla da her yere ulaşılması hedefleniyor.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör konuya ilişkin mesajında, sınavlar kadar önemli olan tercih dönemine gelindiğini belirtti.

Öğrencilere tercih danışmanlığı komisyonlarından yararlanmalarını tavsiye eden Güngör, geçmiş yıllarda büyük ölçüde dershaneler tarafından kontrolsüz biçimde yürütülen tercih danışmanlığı hizmetinin, dershanelerin kapatılmasıyla 2014-2015 eğitim-öğretim yılı sonundan itibaren Bakanlık tarafından ülke genelinde yürütüldüğünü kaydetti.

Bu yıl da 9 bin 918 komisyonda, tercih danışmanlığı konusunda donanımlı öğretmen ve idarecilerle 81 ilde velilere ve öğrencilere hizmet verileceğini vurgulayan Güngör, gezici komisyon uygulamasının yaygınlaştırılmasının planladığını da ifade etti.

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