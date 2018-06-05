MEB, yaz kursları için başvurular 18 Haziran'da başlıyor

Kurslara, devlet ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ve açıköğretim kurumlarına devam eden istekli öğrencilerle mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecek.

2 Temmuz'da başalayacak olan eğitim kursları 19 Ağustos'ta sona erecek. kursa katılmak isteyen öğrenciler bulunduğu il ve ilçe dışında da eğitim görebilirler.

ÖĞRETMEN BAŞVURULARI 12 HAZİRAN'DA

Kursta görev almak isteyen öğretmenlerin ise 12 Haziran'da başvurularını yapmaları gerekiyor. Başvuruların onaylanması 12- 17 Haziran tarihleri arasında açıklanacak.