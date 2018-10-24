MEB'den mesleki eğitim kalitesini iyileştirecek

Proje kapsamında, ülke çapında 20 mesleki eğitim mükemmeliyet merkezinin kurulması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek verilmesi ve mesleki eğitimin tanıtılması ile ilgili önemli adımlar atılacak.

3 YILDA HAZIRLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, mesleki ve teknik eğitimde mükemmeliyet merkezlerinin kurulması için çalışma başlatıldı.

Üç yılda tamamlanması planlanan proje kapsamında, mesleki ve teknik eğitim verilen en güçlü alanlarda 10 mükemmeliyet merkezi kurulacak, ekipman ve eğitim desteği sağlanacak.

MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ KURULACAK

Projenin tamamlanması için ayrıca hibe yoluyla ilave 10 mükemmeliyet merkezinin daha aktif hale getirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla proje tamamlandığında mesleki ve teknik eğitim alanında 20 mükemmeliyet merkezi kurulmuş ve aktif hale getirilmiş olacak.

Bu mükemmeliyet merkezlerinde öğrencilerin eğitimlerinde uygulamaya ağırlık verilecek, sektörün talep ettiği becerileri eğitim sürecinde kazanmaları sağlanacak.

EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİNDE ENDÜSTRİ 4.0 YAKLAŞIM

Proje kapsamında, meslek öğretmenlerinin yurt içi ve AB ülkelerinde iş başı eğitim almaları sağlanacak ve 3 bin 250 meslek dersi öğretmenine de Endüstri 4.0'ı destekleyen 3D modellemede yeni tekniklerin kullanıldığı öğretim materyallerinin hazırlanması ve geliştirilmesine yönelik kapasitenin artırılması eğitimleri verilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında görev yapan 800 matematik ve fen bilimleri dersi öğretmeninin, matematik ve fen bilimleri uygulamaları konularında yetkinliklerinin artırılması sağlanacak. Proje ile ayrıca mesleki ve teknik eğitim kurumlarının KOBİ'lerle Endüstri 4.0'a yönelik Ar-Ge faaliyetleri kapsamında iş birliği yapmaları sağlanacak.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITILACAK

Proje kapsamında, mesleki eğitimin tanıtılması da sağlanacak. Bu kapsamda öğrenci, öğretmen ve velilere mesleki rehberlik verilecek.

Seçilen 25 ilde sanayi merkezleri ve üretim yerlerine teknik geziler yapılacak, mesleki ve teknik eğitim hakkında farkındalığın artırılmasına yönelik forum, konferans, toplantı, bilgilendirme günleri düzenlenecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretimin tanıtımına yönelik medya ve iletişim araçları geliştirilecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları arasında bilgi ve beceri yarışmaları ve sergiler düzenlenecek. Ayrıca eğitim-sektör istişare toplantıları da yapılacak.