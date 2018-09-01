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MEB'den sosyal etkinlikler yönetmeliğinde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda sosyal etkinlikler kapsamında yürütülecek gezi araçlarını kullanacak sürücülerden, son 5 yıl içinde alınmış ve halen geçerli olan psiko-teknik raporunu düzenledi.

AA | 01.09.2018 - 15:02..
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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni düzenlemeye ilişkin  söz konusu yönetmelik, ilgili bakanlıklar, Bakanlığın ilgili birimleri ile il, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin temsilcileri, okul müdürleri, müdür başyardımcıları, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda değerlendirildi, bu kapsamda değişiklik ve düzenlemeye gidildi.

Buna göre, yönetmeliğin dayanak maddesine "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" eklendi.

Eski yönetmelikte "tanımlar" maddesinde yer alan ve öğrenci ile toplum hizmeti çalışanlarına katkı sağlayanlar arasında gösterilen "gönüllü" kavramındaki "kişi" ibaresi yargı kararı nedeniyle çıkarıldı ve kavram yeniden düzenlendi.

İlköğretim Haftası'nın da sosyal etkinlikler kapsamında planlanması ve yürütülmesi gerektiğinden planlama ve yürütme iş ve işlemleri ekim ayından eylül ayına çekildi.

MEB'den sosyal etkinlikler yönetmeliğinde değişiklik

SÜRÜCÜLERE YÖNELİK HÜKÜMLER

Okullarda sosyal etkinlikler kapsamında yürütülecek gezi araçlarını kullanacak sürücülerden, son 5 yıl içinde alınmış ve halen geçerli olan "Psiko-teknik Raporu" istenmesine ilişkin hüküm getirildi.

Ayrıca, araç sürücüsü, muavin ve rehber kişi ile gezide görev alacak diğer personelin, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen suçları işlemediklerine ilişkin beyanı gerekecek.

Gezi araçlarında, trafiğe çıkış tarihi itibarıyla 12 yaş şartı getirilen yönetmelikte, "Araç Kiralama Sözleşmesi"nin e-Devlet üzerinden de alınmasının mümkün olduğuna ilişkin düzenleme yapıldı.

MEB'den sosyal etkinlikler yönetmeliğinde değişiklik

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