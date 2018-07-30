MEB'den yeni yol haritası

Milli Eğitim Bakanlığı, bugüne kadar denenmemiş bir uygulama için çalışmalara başladı. “Big Data” adı verilen proje ile öğrencinin öğrenme, öğretmenin ise öğretme profili çıkarılacak.

10 FARKLI VERİ SONUCU

Performans sisteminin kaldırılması ve yerine "big data", yani büyük verinin getirilmesi planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bakanlık bünyesinde yaklaşık 10 farklı veri sonucu bulunuyor.





GENİŞ RAPOR HAZIRLIĞI

Bu veriler birleştirilerek ortaya öğretmen, öğrenci, müfredat ve sınavlarla ilgili geniş bir rapor çıkarılacak. Öğretmenin eğitimi, öğrencinin ve sınıfın durumu, sınav sonuçları kıyaslanarak yol haritası belirlenecek. Bakanlık bu uygulama için öğretmen ve öğrencinin bir nevi röntgeni çekilecek ifadesini kullandı.





EKSİKLİKLER TESPİT EDİLECEK

Bakanlık yetkilileri uygulamayı bir örnekle aşamalı olarak anlattı. İlk olarak üniversite sınavına aynı sınıfta giren öğrencilerin sayıları ve kimlik bilgileri, ikinci aşamada hangi okuldan, hangi yıl mezun olduğu, öğretmenlerinin bilgisi üçüncü aşamada okuldaki müfredat, işlenen konular ve kazanımların verisi, dördüncü aşamada ise öğrencinin sınavda hangi soruları doğru ya da yanlış yaptığı tespit edilecek.





ONAYDAN SONRA HAYATA GEÇECEK

Aşamalar birleştirilerek öğrenci ve öğretmen profili oluşturulacak. Öğretmenin öğretmede başarılı ve eksik yönleri analiz edilecek.

Eksik olduğu konular üzerinde MEB desteği sağlanacak. Uygulamanın Milli Eğitim Bakanı’nın onayından sonra hayata geçmesi planlanıyor.





