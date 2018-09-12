MEB'in lisansüstü çalışma hazırlığı

Eğitim-Bir-Sen'in hazırladığı "Yükseköğretime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu açıklanması dolayısıyla düzenlenen toplantıya katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, değerlendirmelerde bulundu.

ÖĞRETİM ÜYESİ ELEŞTİRİSİ

Mustafa Safran, raporda yer alan, yükseköğretimin nicelik olarak arttığına ancak öğretim üyesi sayısında açık bulunduğuna dair eleştirinin iyi bir tespit olduğunu belirterek "Çünkü biz üniversiteleri öğretim üyesini yetiştirdikten sonra açmıyoruz, bir üniversiteyi açıyoruz sonra içine öğretim üyesi doldurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





"DOKTORA İÇİN GÖNDERECEĞİZ"

Mustafa Safran, "En iyi üniversitelerimizde yüksek lisanslarını yapacaklar, sonra doktora için yurt dışına göndereceğiz. Bizim bundan yıllık kazancımız ABD için 20 milyon dolar. Türkiye'nin ali menfaatleri gereği ve dış politikada takip ettiği boylam ve enlem doğrultusunda öğrencileri, Avrupa'ya ve Uzakdoğu'ya yönlendireceğiz." dedi.





Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki gibi yükseköğretimde büyük bir sıçrama bulunmadığına işaret eden Mustafa Safran, her açılan vakıf üniversitesinin, devlet üniversitesinin kaynağından insan devşirdiğini söyledi.

"STATÜ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Vakıf üniversitelerinin ne yurt içinde ne yurt dışında asistan yetiştirmediğini, devlet üniversitelerinden hazır aldığını vurgulayan Safran, "Onun için aslında vakıf üniversitelerine konulacak şartlardan birisi bu. 'Öğretime başlamadan önceki süreçte 20 alanda asistanı yurt dışına gönder, yetiştir.' diyeceksiniz. Vakıf üniversitelerinin Türkiye'deki statüsü gözden geçirilmeli." diye konuştu.





"ABD'YE YÜKSEKÖĞRETİM İÇİN 35 MİLYON DOLAR ÖDENİYOR"

Mustafa Safran, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında, 2005'e kadar 76 yılda 9 bin 689 kişinin, son 10 yılda ise 15 bin 900 kişinin eğitim için yurt dışına gönderildiğini bildirdi.

Mustafa Safran "Yarın YÖK Başkanı ile bu konuyu görüşeceğiz. ABD'ye yıllık yurt dışı yüksek lisans ve doktoraöğrencileri için ödediğimiz para 35 milyon dolar. Bunu çok reel bir rakam olarak görmüyoruz ve öğrenciler de bize göre rasyonel bir gelişim de göstermiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize yüklediği bir vebal bu ekonomik olarak. Genelde birleşik doktora yaptırıyorlar, yani yüksek lisansları ve doktorayı birleşik yaptırıyorlar. Yüksek lisansları genel anlamda son derece basit tutuyorlar. Doktorada biraz sıkıyorlar." diye konuştu.

"YÖK'E ALTERNATİF TEKLİF SUNACAĞIZ"

Mustafa Safran, "Yükseköğretim Kuruluna, Türkiye'nin ekonomik tablosunu da göz önüne alarak bir çalışma teklif edeceğiz. Yüksek lisansı burada yaptıracağız. Bir istisnası var, çok spesifik branşlar var. Türkiye'deki üniversitelerde yüksek lisans olarak açılmamış branşlar var. Bunlar dışında hiçbir öğrenciyi yüksek lisans için eğitim, işletme, iletişim, öğretmenlik, mühendislik gibi alanlarda yurt dışına göndermeyeceğiz. En iyi üniversitelerimizde yüksek lisanslarını yapacaklar, sonra doktora için yurt dışına göndereceğiz. Bizim bundan yıllık kazancımız 20 milyon dolar." şeklinde konuştu.

"ÖĞRENCİLERİ AVRUPA'YA, UZAK DOĞU'YA GÖNDERECEĞİZ"

Mustafa Safran, "Avrupa'daki üniversitelerin kalitesini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bundan sonra biz Türkiye'nin ali menfaatleri gereği ve dış politikada takip ettiği boylam ve enlem doğrultusunda öğrencileri, Avrupa'ya ve Uzakdoğu'ya yönlendireceğiz. Bu hem ekonomik kaynaktır hem de çocuklarımızın belki kültürel anlamda da kendisi gibi olabilme ve kalabilme noktalarında da bunun daha faydalı olacağına inanıyoruz. Yarın bunu YÖK Başkanı ile uzun uzadıya konuşacağız." ifadelerini kullandı.

