MEB'in zihinsel engelliler için istihdam seferberliği

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Bakanlık olarak özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak, iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti.

KAMU KURULUŞLARIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin aktif iş gücü piyasası programlarına yönlendirmek için çeşitli kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapıldı.

ÖZEL EĞİTİM MESLEK MERKEZLERİ

Bu kapsamda, öğrencilerin iş yerlerinde beceri eğitimi alarak hem mesleki becerilerini geliştirmeleri hem de sosyal hayat içerisindeki varlıklarını sürdürmeleri için özel eğitim mesleki merkezlerinde yerleştirilecek engelliler hayata hazırlanıyor.

DÖRT İLDE BAŞLATILAN ÇALIŞMANIN SONUÇLARI

Güngör, öncelikle İzmir, Konya, Bursa ve Kocaeli illerinde başlatılan uygulama ile öğrencilere en uygun istihdam alanlarının belirlendiğini, iş verenlere yönelik ziyaretler gerçekleştirildiğini, öğrencilerin yeterlilikleri ve yetenekleri konusunda iş verenlere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

"146 EĞİTİM MERKEZLERİNDE YÜRÜTÜLECEK"

Çalışmaların, henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen şimdiden 50'ye yakın mezun öğrencinin, çeşitli kamu kuruluşları ile tekstil, yiyecek içecek, matbaa gibi sektörlerde istihdam olanağına kavuştuğunu aktaran Güngör,

"Bakanlığımızın bu çalışması, iş gücü piyasasındaki farkındalığı artırmak için kariyer günleri düzenlenmesi, düzenli iş yeri ziyaretlerinin yapılması, öğrencilere yönelik iş başı eğitimleri verilmesi gibi bir dizi çalışmayla sürdürülecek. Uygulamanın Türkiye'deki 68 ilde bulunan 146 özel eğitim mesleki eğitim merkezinde sürdürülmesi planlanıyor."